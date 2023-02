La trasformazione di Meloni. Da "Pronti a cambiare l'Italia" a "Pronti a cambiare idea" (Di lunedì 20 febbraio 2023) "Abbiamo spesso parlato di agende, quella Monti, quella Draghi. Ma in Italia c'è l'agenda dei doveri ed è quella che quando sei al gobverno non puoi non fare", dice il direttore Claudio Cerasa ospite a "In onda" su La7. "Ci sono questioni - prosegue - su cui Meloni ha cambiato radicalmente idea da quando è a Palazzo Chigi. Non sono piccole cose come il superbonus e le accise, che in campagna elettorale diceva non avrebbe toccato. ma temi fondamentali come l'approccio sull'Europa. Quando parla di aiuti di stato, Meloni dice che gli stati non devono fare da soli, perché da soli non si va da nessuna parte. Fino a sei mesi fa ci diceva che il problema dell'Italia era un'Europa troppo forte. La Meloni sovranista non c'è più. Anche il suo avvicinamento al Ppe è un tema, e questo crea un ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 febbraio 2023) "Abbiamo spesso parlato di agende, quella Monti, quella Draghi. Ma inc'è l'agenda dei doveri ed è quella che quando sei al gobverno non puoi non fare", dice il direttore Claudio Cerasa ospite a "In onda" su La7. "Ci sono questioni - prosegue - su cuiha cambiato radicalmenteda quando è a Palazzo Chigi. Non sono piccole cose come il superbonus e le accise, che in campagna elettorale diceva non avrebbe toccato. ma temi fondamentali come l'approccio sull'Europa. Quando parla di aiuti di stato,dice che gli stati non devono fare da soli, perché da soli non si va da nessuna parte. Fino a sei mesi fa ci diceva che il problema dell'era un'Europa troppo forte. Lasovranista non c'è più. Anche il suo avvicinamento al Ppe è un tema, e questo crea un ...

