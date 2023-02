(Di lunedì 20 febbraio 2023)Baldassare, igienista dentale di 55 anni, si sarebbe conficcata un coltello nel torace e poi si cosparsa il corpo con la benzina. Ma gli inquirenti non escludono l'ipotesi di una messinscena

Laera ancora conficcata nel corpo. C'è anche un giallo che riguarda unadi benzina. Secondo gli inquirenti la avrebbe acquistata proprio lei. I cinque distributori di carburante di ...Secondo gli inquirenti di procura e carabinieri la 55enne Michelle Baldassarre potrebbe aver acquistato unadi benzina in zona. La donna era stata rinvenuta carbonizzata campagna con la...

La tanica e la lama nel petto: Michelle e quel suicidio che non torna ilGiornale.it

Donna carbonizzata a Santeramo: spunta una tanica di benzina La Gazzetta del Mezzogiorno

Michelle Baldassare, il giallo della donna trovata carbonizzata a Bari: le tensioni con il marito e quella lam ilmattino.it

Michelle Baldassare, igienista dentale di 55 anni, si sarebbe conficcata un coltello nel torace e poi si cosparsa il corpo con la benzina. Ma gli inquirenti non escludono l'ipotesi di una messinscena ...È stata trovata morta lo scorso 9 febbraio nelle campagne di Santeramo in Colle, a circa 45 chilometri da Bari, in circostanze a dir poco inquietanti: il suo cadavere si presentava ...