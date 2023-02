La spunta blu a pagamento arriva su Facebook e Instagram

Leggi su panorama

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Dopo Twitter anche Meta lancia un abbonamento per la verifica degli account di, con una mossa che mette fine all'era dei social network gratuiti. La promessa di Mark Zuckerberg di mantenere libero l'accesso alle sue piazze virtuali resta ma d'ora in poi l'obiettivo di Meta è trarre profitti dagli utenti. Perché non basta più avere accesso a gran parte dei loro dati personali (che gli utenti gentilmente concedono, secondo la regola del marketing non scritta ma sempre vera che se un servizio non lo paghi, il prodotto sei tu) su cui costruire annunci su misura. Con la nuovi policy di Apple che fa scegliere all'utente se vuole essere tracciato dalle app che utilizza sui dispositivi iOS, Meta aveva messo in conto di perdere diversi miliardi di dollari nel 2022 e ancor più negli anni successivi. Così ora che la pubblicità difetta, il ...