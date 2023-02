La sinistra non ha più uno straccio di idea E si affida a Fedez e company per sopravvivere

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 20 febbraio 2023) La, come ultima spiaggia, chiama i “soldatini” del mondo dello spettacolo. Lo abbiamo visto in campagna elettorale, lo vediamo adesso. Con la polemica dicontro il conduttore di “Fuori dal Coro” Mario Giordano e il giornalista de “La Verità” Daniele Capezzone che aveva difeso il collega, si chiude il cerchio. Apossono dire tutto, anche sconfessare il mantra del politicamente corretto, pur di attaccare gli avversari.contro Giordano e Capezzone, vergognosi insulti Federico Leonardo Lucia, in “arte”, si è scagliato contro Mario Giordano sulla base di una notizia completamente falsa. Ha colpevolizzato Giordano di aver scatenato su di lui un fantomatica inchiesta, nella quale sarebbe stato chiesto agli amici del rapper conferme sulla sua sessualità. Questo, in ...