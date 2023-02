La sfida col Porto vale tanto per l'Inter, ma di più per Inzaghi (Di lunedì 20 febbraio 2023) vale tanto per l’Inter, di più per Inzaghi. La doppia sfida col Porto è il crash test per l’allenatore nerazzurro:... Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 febbraio 2023)per l’, di più per. La doppiacolè il crash test per l’allenatore nerazzurro:...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Sono 10 anni che il consenso si ottiene nel breve e brevissimo periodo. La sfida del Terzo Polo è ottenere consenso… - sportli26181512 : La sfida col Porto vale tanto per l'Inter, ma di più per Inzaghi: Vale tanto per l’Inter, di più per Inzaghi. La do… - cmdotcom : La sfida col #Porto vale tanto per l'#Inter, ma di più per #Inzaghi [@GianniVisnadi] - repubblica : RT @eziomauro: Congresso Pd, nei circoli vince Bonaccini col 52,8%, segue Schlein al 34,8%. Domenica la sfida nei gazebo - la Repubblica ht… - eziomauro : Congresso Pd, nei circoli vince Bonaccini col 52,8%, segue Schlein al 34,8%. Domenica la sfida nei gazebo - la Repu… -