“La sconfitta è inevitabile”, dal carcere Navalny promuove un toccante manifesto in 15 punti per ‘la Russia che verrà’ (Di lunedì 20 febbraio 2023) E’ vero che è riuscito a scampare per miracolo ad una morte orribile (avvelenato chimicamente) ma, almeno per ora, il destino del dissidente russo Aleksei Navalny, non è che sia migliore, ‘sigillato’ all’interno di un sconfinato luogo di detenzione (dove, ‘se resiste’, dovrebbe scontare ancora oltre 9 ani di detenzione), avvolto nella neve. Tuttavia, le notevoli difficoltà non hanno piegato l’animo e le speranze del dissidente che, quasi in coincidenza del primo dell’invasione russa in Ucraina, è riuscito a far filtrare dal carcere un manifesto articolato da 15 punti dove, oltre che a spendersi per la per la pace, Navalny cerca di tracciare il futuro del suo paese, che potrebbe risarcire l’Ucraina dai danni della guerra, soprattutto attraverso i proventi dell’export di gas e petrolio. Quindi la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 febbraio 2023) E’ vero che è riuscito a scampare per miracolo ad una morte orribile (avvelenato chimicamente) ma, almeno per ora, il destino del dissidente russo Aleksei, non è che sia migliore, ‘sigillato’ all’interno di un sconfinato luogo di detenzione (dove, ‘se resiste’, dovrebbe scontare ancora oltre 9 ani di detenzione), avvolto nella neve. Tuttavia, le notevoli difficoltà non hanno piegato l’animo e le speranze del dissidente che, quasi in coincidenza del primo dell’invasione russa in Ucraina, è riuscito a far filtrare dalunarticolato da 15dove, oltre che a spendersi per la per la pace,cerca di tracciare il futuro del suo paese, che potrebbe risarcire l’Ucraina dai danni della guerra, soprattutto attraverso i proventi dell’export di gas e petrolio. Quindi la ...

