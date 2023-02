La sconfinata ipocrisia di Fedez | prima suffragetto del ddl Zan | poi dà del castrato a Giordano

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb — Son tutti paladini della fluidità di genere con il c*lo degli altri, è proprio il caso di dirlo. Prendiamo ad esempio: il televenditore degli smalti da unghie per uomini si fa alfiere dei limoni con persone del suo stesso sesso, slinguazzandosi Rosa Chemical e spagliacciando in Eurovisione l’omosessualità. Se però qualcuno si interroga realmente sulle inclinazioni sessuali del Ferragnino, dopo averci sbattuto in faccia i suoi coiti interrotti, costui si inalbera, frigna, pesta i piedi e soprattutto insulta dando del «» a. Lui,, ildel ddl Zan che invocava la forca per chi discriminava gli Lgbt, bullizza il tono di voce avuta del conduttore di Fuori dal Coro mettendo in dubbio la sua virilità.vs. ...