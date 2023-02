La scomparsa di Bao Fan riaccende le paure degli imprenditori (non solo tech) (Di lunedì 20 febbraio 2023) Bao Fan è uno dei finanzieri più influenti in Cina. È famoso per la sua grande capacità di chiudere affari complessi e puntare sull’impresa giusta su cui investire. Dalla settimana scorsa, però, non ci sono più tracce di lui e la sua scomparsa ha riacceso i timori degli imprenditori su una nuova ondata di repressione del governo di Pechino contro il mondo tech e il settore privato in generale. Bao è presidente della China Renaissance Holdings, e non era nel mirino degli enti regolatori. Dallo scorso giovedì si è perso qualsiasi contatto con lui (qui l’articolo di Formiche.net). La famiglia ha dichiarato che stava collaborando a un’indagine. Il governo di Xi Jinping non ha fatto alcuna dichiarazione ufficiale sul caso, ma alcune indiscrezioni sostengono che era a conoscenza di molti dettagli su grandi ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 febbraio 2023) Bao Fan è uno dei finanzieri più influenti in Cina. È famoso per la sua grande capacità di chiudere affari complessi e puntare sull’impresa giusta su cui investire. Dalla settimana scorsa, però, non ci sono più tracce di lui e la suaha riacceso i timorisu una nuova ondata di repressione del governo di Pechino contro il mondoe il settore privato in generale. Bao è presidente della China Renaissance Holdings, e non era nel mirinoenti regolatori. Dallo scorso giovedì si è perso qualsiasi contatto con lui (qui l’articolo di Formiche.net). La famiglia ha dichiarato che stava collaborando a un’indagine. Il governo di Xi Jinping non ha fatto alcuna dichiarazione ufficiale sul caso, ma alcune indiscrezioni sostengono che era a conoscenza di molti dettagli su grandi ...

