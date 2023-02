La salernitana Luna Palumbo in semifinale a ‘Una voce per San Marino’

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Esce venerdì 24 febbraio “BATTICUORE”, il nuovo singolo di, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali per Smilax Publishing. Dopo le numerose esperienze televisive (da Amici di Maria De Filippi e The Voice of Italy) e sui palcoscenici nazionali (Musicultura) e internazionali (NYCanta, Festival della Canzone Italiana di New York), per la cantautricearriva ora un nuovo, prestigioso appuntamento: Unaper San Marino, il festival del Titano che seleziona il rappresentante del microstato all’Eurovision Song Contest 2023. Proprio in questa occasione, tra gli oltre mille artisti provenienti da ogni angolo del globo, ha ottenuto l’accesso alle semifinali, dove presenta in gara “BATTICUORE”, traccia ...