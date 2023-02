La Russia contro Biden | «È come Hitler | ora Putin laverà questa onta»

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Le reazioni dellaalla visita dia Kiev sono violentissime: «Avremmo potuto ucciderlo. Ha dimostrato che gli Usa puntano a sconfiggerci». Sullo schermo scorrono le immagini in diretta di Joee Volodymir Zelensky che si abbracciano. La tensione sale alle stelle. Boris Rozhin, blogger ultranazionalista da un milione di followers, insiste sul concetto della grazia ricevuta. «L’arrivo dia Kiev è dovuto solo al fatto che abbiamo deciso di non sparare a lui e a Zelensky. Bisogna ricordare anche che i presidenti Usa sono andati spesso a trovare le loro marionette in Vietnam, Iraq e Afghanistan. Sappiamoè andata a finire».

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UKRinIT : Il Presidente @ZelenskyyUa: “Durante questa settimana, abbiamo raggiunto segnali forti dai nostri partner sull'inev… - ladyonorato : Avanti a fomentare rivolte contro governi sgraditi. Dopo l’Ucraina, ora tocca alla Bielorussia. L’UE accende micce… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il presidente Joe Biden ha dichiarato che questa settimana gli Stati Uniti annunceranno ulteriori sanzion… - ReneeRZ6 : RT @SalazarYulia: Kamala Harris: 'Gli Stati Uniti hanno stabilito che la Russia ha commesso crimini contro l'umanità' Uhu! La #Russia ?? ht… - Fiamma_jv : RT @World24New: Volontari turchi hanno deciso di combattere fianco a fianco con i soldati russi. 'sappiamo che la #Russia non è contro l… -

2023 - 02 - 20 18:05:00 Il premier polacco: "Stessa voce Italia e Polonia su sostegno a Kiev" ' L'Ucraina deve combatterelacon il sostegno dei Paesi del mondo libero, Italia e Polonia ...Laè passata dall'essere la potenza dominante in Asia centrale a una la cui influenza è ... ma piuttosto dalla decisione di Putin di espandere notevolmente la sua lunga guerral'Ucraina ...

Zelensky: "Ora siamo molto più forti della Russia, la guerra terminerà con la vittoria" RaiNews

La furia della Russia contro Biden: «È come Hitler, ora Putin laverà questa onta» Corriere della Sera

Guerra Ucraina Russia, Biden da Zelensky a sorpresa. "Kiev ha catturato il mio cuore" LIVE Sky Tg24

La Russia contro Biden: «È come Hitler, ora Putin laverà questa onta» Panorama

Monaco, G7: decisi a sostenere l'Ucraina, anche militarmente RaiNews

La flotta aerea di Putin sta rimpatriando in segreto i corpi dei soldati russi uccisi in Ucraina: i corpi sarebbero inviati negli obitori locali in piccole quantità per ...L'oppositore russo Andrei Pivovarov è stato trasferito alla colonia pelane numero 7 della regione della Karelia, a Segezha. Condannato a 4 anni di carcere per le critiche a Putin sulla pandemia ...