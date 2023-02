La Russa: 'Un figlio gay? Sarebbe un dispiacere, come se fosse milanista' - Magazine (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il presidente del Senato intervistato da Francesca Fagnani a 'Belve'. E sulle donne: 'Nel centrodestra il livello estetico è diminuito, è aumentata la ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il presidente del Senato intervistato da Francesca Fagnani a 'Belve'. E sulle donne: 'Nel centrodestra il livello estetico è diminuito, è aumentata la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : La Russa: «Un figlio gay? Un dispiacere, come se fosse milanista» - Moussolinho : RT @Corriere: La Russa: «Un figlio gay? Un dispiacere, come se fosse milanista» - pasto_388 : RT @Corriere: La Russa: «Un figlio gay? Un dispiacere, come se fosse milanista» - nomoredbrick : RT @LeandroSeawrig1: @Corriere Un figlio come La Russa....Purtroppo un dispiacere. - Spooky_The_Tuff : RT @HuffPostItalia: La Russa sfrenato: 'A destra donne meno belle ma più capaci. Un figlio gay? Un dispiacere come fosse milanista' https:/… -