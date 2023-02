La Russa: “Un figlio gay? Come se fosse milanista” (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Un figlio gay? Accetterei con dispiacere la notizia, perché sarebbe un figlio che non mi somiglierebbe, sarebbe Come se fosse milanista, è un paragone preciso, quello che faccio”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato da Francesca Fagnani, per il programma ‘Belve’, in onda domani sera su Rai 2, in prima serata. “Mi rimprovero di aver mostrato il busto di mio padre di Mussolini, ora lo vuole mia sorella, dice che papà l’ha lasciato a noi, ora ce l’ha mia sorella”, dice rispondendo ad un’altra domanda. L’inizio della legislatura è stato caratterizzato al Senato da un ‘vaffa’ pronunciato da Silvio Berlusconi. “Il vaffa di Berlusconi in Aula era per Giorgia, lo dico per la prima volta, per i paletti per la Ronzulli ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Un? Accetterei con dispiacere la notizia, perché sarebbe unche non mi somiglierebbe, sarebbese, è un paragone preciso, quello che faccio”. Così il presidente del Senato, Ignazio La, intervistato da Francesca Fagnani, per il programma ‘Belve’, in onda domani sera su Rai 2, in prima serata. “Mi rimprovero di aver mostrato il busto di mio padre di Mussolini, ora lo vuole mia sorella, dice che papà l’ha lasciato a noi, ora ce l’ha mia sorella”, dice rispondendo ad un’altra domanda. L’inizio della legislatura è stato caratterizzato al Senato da un ‘vaffa’ pronunciato da Silvio Berlusconi. “Il vaffa di Berlusconi in Aula era per Giorgia, lo dico per la prima volta, per i paletti per la Ronzulli ...

