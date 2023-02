La Russa a “Belve”: “Il busto di Mussolini? Papà l’ha lasciato a noi. Ora ce l’ha mia sorella” (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Nessuno mai mi ha chiamato La Rissa, anzi mi chiamavano il pompiere. Democristiano? Perché no”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato da Francesca Fagnani, per il programma ‘Belve’, in onda domani sera su Rai 2, in prima serata. Spiritoso, pungente, risponde colpo su colpo alle domande graffianti della conduttrice, nota per fare domande scomode secondo lo stile del format. Scherza come è nel suo carattere il presidente del Senato. “Non mi sento una belva, davanti a lei un coniglietto”, ironizza rivolto alla Fagnani. Che torna in prima serata con un gran ‘colpo’ intervistando la seconda carica dello Stato. Un’intervista a tutto campo. La Russa a “Belve”:”‘Una giornata particolare’? Un brutto film perché…” “Una giornata particolare? Un brutto film, che colloca l’omofobia solo da una parte”. ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Nessuno mai mi ha chiamato La Rissa, anzi mi chiamavano il pompiere. Democristiano? Perché no”. Così il presidente del Senato, Ignazio La, intervistato da Francesca Fagnani, per il programma ‘’, in onda domani sera su Rai 2, in prima serata. Spiritoso, pungente, risponde colpo su colpo alle domande graffianti della conduttrice, nota per fare domande scomode secondo lo stile del format. Scherza come è nel suo carattere il presidente del Senato. “Non mi sento una belva, davanti a lei un coniglietto”, ironizza rivolto alla Fagnani. Che torna in prima serata con un gran ‘colpo’ intervistando la seconda carica dello Stato. Un’intervista a tutto campo. Laa “”:”‘Una giornata particolare’? Un brutto film perché…” “Una giornata particolare? Un brutto film, che colloca l’omofobia solo da una parte”. ...

