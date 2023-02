La Roma sorride con Solbakken, 1-0 al Verona (Di lunedì 20 febbraio 2023) AGI - Dopo il pareggio esterno con il Lecce, la Roma torna subito a vincere battendo di misura in casa l'Hellas Verona. All'Olimpico finisce 1-0 grazie al primo sigillo italiano di Solbakken, che bagna nel migliore dei modi l'esordio da titolare con i giallorossi. La squadra di Mourinho riagguanta così il Milan al terzo posto a 44 punti, riportandosi anche a -3 dall'Inter seconda, mentre gli uomini di Zaffaroni, reduci da quattro risultati utili di fila, ritrovano la sconfitta restando terzultimi in classifica a quota 17. La prima frazione di gioco è tanto equilibrata quanto intensa, fatta di grande battaglia in ogni zona del campo. Non si registrano particolari occasioni da gol, fin quando i giallorossi non decidono di accelerare il ritmo: al 37' Spinazzola recupera una palla e tenta la fortuna da fuori, trovando una deviazione e la ... Leggi su agi (Di lunedì 20 febbraio 2023) AGI - Dopo il pareggio esterno con il Lecce, latorna subito a vincere battendo di misura in casa l'Hellas. All'Olimpico finisce 1-0 grazie al primo sigillo italiano di, che bagna nel migliore dei modi l'esordio da titolare con i giallorossi. La squadra di Mourinho riagguanta così il Milan al terzo posto a 44 punti, riportandosi anche a -3 dall'Inter seconda, mentre gli uomini di Zaffaroni, reduci da quattro risultati utili di fila, ritrovano la sconfitta restando terzultimi in classifica a quota 17. La prima frazione di gioco è tanto equilibrata quanto intensa, fatta di grande battaglia in ogni zona del campo. Non si registrano particolari occasioni da gol, fin quando i giallorossi non decidono di accelerare il ritmo: al 37' Spinazzola recupera una palla e tenta la fortuna da fuori, trovando una deviazione e la ...

