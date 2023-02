La Roma piega il Verona 1-0 | gara decisa da Solbakken

(Di lunedì 20 febbraio 2023)(ITALPRESS) – Labatte 1-0 ilgrazie al primo gol in giallorosso die conquista il quarto successo consecutivo in casa in campionato senza subire reti (non accadeva dal 2014). La squadra di Mourinho risponde alle milanesi e alla Lazio, portandosi a quota 44, al terzo posto in classifica (a pari col Milan e a -3 dall'Inter). Dopo la sconfitta in Austria contro il Salisburgo, lo Special One perde gli affaticati Dybala e Pellegrini e rivoluziona la squadra. Si rivedono Karsdorp e Spinazzola dall'inizio; mentrefa il suo esordio dal primo minuto, al fianco di El Shaarawy (riportato sulla trequarti) e a supporto di Abraham, che stringe i denti dopo un attacco influenzale. La partita dell'inglese però dura solamente 15 minuti a causa di un colpo fortuito all'altezza del ...

ROMA (ITALPRESS) – La Roma batte 1-0 il Verona grazie al primo gol in giallorosso di Solbakken e conquista il quarto successo consecutivo in ...