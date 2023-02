La retromarcia sui detenuti semiliberi fa male a loro e allo stato (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il governo Meloni non ha prorogato la misura del 2020 che permetteva a 700 detenuti in semilibertà di restare fuori anche la notte, così da alleggerire il sovraffollamento carcerario. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il governo Meloni non ha prorogato la misura del 2020 che permetteva a 700in semilibertà di restare fuori anche la notte, così da alleggerire il sovraffollamento carcerario. Leggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento...OvileItalia : RT @erretti42: Avanti e indre’, avanti e indre’ Che bel divertimento Avanti e indre’, avanti e indre’ FdI è tutta qua È in arrivò la retro… - SMontegranaro : RT @erretti42: Avanti e indre’, avanti e indre’ Che bel divertimento Avanti e indre’, avanti e indre’ FdI è tutta qua È in arrivò la retro… - chiarab573 : RT @erretti42: Avanti e indre’, avanti e indre’ Che bel divertimento Avanti e indre’, avanti e indre’ FdI è tutta qua È in arrivò la retro… - Pinosuma1 : RT @erretti42: Avanti e indre’, avanti e indre’ Che bel divertimento Avanti e indre’, avanti e indre’ FdI è tutta qua È in arrivò la retro… - Abner_9_ : RT @erretti42: Avanti e indre’, avanti e indre’ Che bel divertimento Avanti e indre’, avanti e indre’ FdI è tutta qua È in arrivò la retro… - retromarcia sui