La rete scarica Fedez sul caso Giordano: i dati che lo condannano (Di lunedì 20 febbraio 2023) I social tradiscono l'influencer. Il marito di Chiara Ferragni perde la sfida della rete almeno nella diatriba con Mario Giordano. Oltre il 70% degli utenti, infatti, ha espresso un sentiment negativo nei confronti del rapper per i suoi insulti rivolti contro il giornalista. I fatti li conoscete bene. Fedez sui suoi canali social ha denunciato una presunta inchiesta che una collaboratrice di Fuori dal Coro stava realizzando sulla sua presunta omosessualità. Il conduttore Giordano ha smentito che il programma stesse lavorando ad un servizio su Sanremo e il suo cantore, ma questo non ha fermato Fedez. Anzi: il rapper, famoso per aver stracciato la foto di un viceministro in diretta nazionale, ha insultato pesantemente Giordano riferendosi a difetti fisici. Parole irripetibili, che non ...

