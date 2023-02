La "replica" di Mario Giordano agli insulti di Fedez: tutto da godere, rapper ridicolizzato (Di lunedì 20 febbraio 2023) "Metti le labbra a cuoricino e baciamelo", "Fate schifo al ca***", "Cloaca del giornalismo", "Fate un'inchiesta per scoprire se Mario Giordano ha ancora i testicoli attaccati allo scroto". Questi alcuni degli insulti rivolti da Fedez al conduttore di Fuori dal Coro, il programma di Rete 4. Un orrore, una bestialità con cui il rapper si copre di vergogna. insulti innescati dal fatto che una giornalista della trasmissione avrebbe indagato sull'orientamento sessuale di Fedez, circostanza smentita dallo stesso Mario Giordano. Gli improperi del rapper, va da sé, hanno fatto molto discutere. In molti a stigmatizzare simile violenza verbale, certo nessuno da sinistra, ma a questo siamo abituati. E Mario ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) "Metti le labbra a cuoricino e baciamelo", "Fate schifo al ca***", "Cloaca del giornalismo", "Fate un'inchiesta per scoprire seha ancora i testicoli attaccati allo scroto". Questi alcuni deglirivolti daal conduttore di Fuori dal Coro, il programma di Rete 4. Un orrore, una bestialità con cui ilsi copre di vergogna.innescati dal fatto che una giornalista della trasmissione avrebbe indagato sull'orientamento sessuale di, circostanza smentita dallo stesso. Gli improperi del, va da sé, hanno fatto molto discutere. In molti a stigmatizzare simile violenza verbale, certo nessuno da sinistra, ma a questo siamo abituati. E...

