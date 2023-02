La Regina Carlotta | in arrivo il nuovo romanzo di Julia Quinn e Shonda Rhimes

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 20 febbraio 2023) In attesa della serie televisiva ambientata nell’universo Bridgerton,hanno unito le forze per scrivere unprequel su La. Ma quando esce, anche qui in Italia? Laarriverà presto in TV, ma anche in libreria grazie alsodalizio stretto tra. Suoi, infatti, sono i romanzi che hanno poi ispirato la realizzazione di Bridgerton, tra le serie più acclamate in casa Netflix. Eppure, in merito allanon ha avuto tempo e modo di pubblicare un ...