La raffica di agguati a Siracusa | ‘giungla' di armi e droghe

(Di lunedì 20 febbraio 2023) AGI - Assenza di certezza della pena, aumento del traffico clandestino died uso smodato di. Sono queste le cause dell'impennata dia colpi d'arma da fuoco nelno, secondo l'analisi del Capo di gabinetto della Questura di, Ferdinando Buceti, rilasciata all'AGI. Tre episodi in un mese e mezzo Nell'ultimo mese e mezzo solo asi sono registrati tre episodi cruenti: il primo in corso Timoleonte, a due passi dal Santuario della Madonna delle Lacrime, con il ferimento alle gambe di un 28enne, il cui aggressore è stato arrestato e condotto ai domiciliari. Il secondo si è verificato la settimana scorsa in via Grottasanta dove stava passeggiando un 50enne, ricercato dalla polizia per essere condotto in carcere per via di un aggravamento della ...