La psicosi del furgone bianco che rapisce i cani ad Ostia e all’Infernetto | cosa sappiamo

(Di lunedì 20 febbraio 2023)– Due o tre uomini, forse di etnia rom, che si aggirano per le strade die dell’Infernetto a bordo di une che tentano di rapiredi piccola taglia a spasso con i loro padroni: è il racconto che corre in queste settimane sui social, dove sempre più cittadini sostengono di essere stati aggrediti mentre cercavano di impedire che i lorovenissero rapiti. Nessuno, però, sembra aver ancora sporto denuncia. Il primo episodio risalirebbe al 7 febbraio scorso, quando una ragazza disarebbe stata avvicinata da tre uomini che avrebbero provato a portarle via i suoi: “Hanno tagliato il guinzaglio che teneva il più piccolo e, dopo averlo preso in braccio, hanno cercato di scappare – si legge sul cartello che il papà ...

È successo sabato sera all' Infernetto e sui social aumenta ladella bandafurgone bianco, utilizzato dai ladri di quattro zampe. A raccontare l'episodio sui social anche per mettere in ...Canale è già scoppiata lalupo proprio perché gli avvistamenti vicino le abitazioni si sono fatti in questo ultimo periodo sempre più frequenti. Anche Barbara Pra una delle fondatrici ...

La psicosi del furgone bianco che rapisce i cani ad Ostia e all ... Il Faro online

Roma: la banda del furgone bianco che rapisce i cani. Proprietari colpiti a bastonate, «ormai è psicosi» ilmessaggero.it

“C’è un furgone bianco che rapisce i cani”. A Roma la psicosi di Crudelia Repubblica Roma

Schizofrenia, c'è un promettente nuovo farmaco WIRED Italia

Sindrome di Asperger: storia di una diagnosi che non esiste più WIRED Italia

Nelle stesse ore in cui il Pentagono aveva comunicato la presenza di un “oggetto volante non identificato” sopra l’Alaska, a nord di Chicago Willis diceva ai suoi amici: «Ops, forse quel pallone di ...Roma – Mentre si scrutano i cieli di tutto il mondo alla ricerca di palloni spia ( leggi qui ) da qualunque parte del mondo essi provengano, dobbiamo fare i conti sia con la psicosi da pallone, che co ...