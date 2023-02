La proposta tra le rose di Lautaro Martinez a Agustina Gandolfo

(Di lunedì 20 febbraio 2023)ha fatto ladi matrimonio ad Augustinain grande stile. Il calciatore dell’inter e la modella, già genitori della piccola Nina e in attesa del secondo figlio, hanno pubblicato il video del momento magico su Instagram. La scena che appare ai follower è davvero romantica, tra mazzi e petali di, cuori e un grande anello. In sottofondo, un violinista crea l’atmosfera suonando le note di Perfect di Ed Sheeran, mentre i due innamorati arrivano in una location unica, con vista mozzafiato sullo skyline di Milano. Dopo una cena a lume di candela,si inginocchia davanti a Augustinaper ladi matrimonio. Vi raccomandiamo... ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... crucant : RT @VentagliP: Buon pomeriggio naviganti tra i #VentagliDiParole! ??XXVII giorno della lettura condivisa su proposta di @robertis_emilia… - robertis_emilia : RT @VentagliP: Buon pomeriggio naviganti tra i #VentagliDiParole! ??XXVII giorno della lettura condivisa su proposta di @robertis_emilia… - VentagliP : Buon pomeriggio naviganti tra i #VentagliDiParole! ??XXVII giorno della lettura condivisa su proposta di… - contessaelvira : RT @simone_gavazzi: È uscita la nuova puntata del podcast di Penshare ?? Oggi si parla della proposta di Pace della Cina. ?? Dell’accordo co… - Lore__82 : @ravel80262268 @GiorgiaMeloni Pensa, son tra quelli a cui son girati i maroni perché la CC ha bocciato la validità… -

Il gip del tribunale di Napoli ha disposto la custodia cautelare in carcere per tre persone,le ... 'Una scelta di rigore immediatamente consumata, sudel Coordinamento regionale, dai ...A sinistra bisogna far chiarezzail rigore passivo di chi per voler tenersi solo buona una ... Spacciare questa nostra posizione come ladella sinistra spendacciona è scorretto sul piano ...

Dietrofront di Tim da top 11 mesi, slitta offerta Cdp Il Sole 24 ORE

Guerra Ucraina Russia, la Cina prepara (tra le ambiguità) l’«equa proposta» per siglare la pace Corriere della Sera

Regione: proposta di legge contro disparità tra scuole statali e ... Redazione ETV Marche

Nuove tariffe e nuove tempistiche per le licenze: così potrebbe cambiare il regolamento taxi RomaToday

Educare alle differenze: una proposta COBAS Tecnica della Scuola

La versione benzina della berlina media premium dei quattro anelli a febbraio viene proposta in promozione con la formula del noleggio ...Atomic Heart è quasi arrivato e ora abbiamo modo di vedere quali sono le differenze tra le versioni PlayStation del gioco. Il noto canale YouTube ElAnalistaDeBits ci propone un video confronto tra le ...