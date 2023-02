La primavera della mia vita | la recensione | Colapesce e Dimartino attori nati | come Franco e Ciccio

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Ladel Lamia: il film conarriva al cinema il 20, 21 e 22 febbraio, ed è un film che non ti aspetti, un buddy movie e un road movie surreale e lisergico in una Sicilia inedita. "Indovina chi è tornato dal mondo dei morti?". "David Bowie?". "No, Antonio". È uno dei tanti dialoghi surreali e pop de Lamia, il film di Zavvo Nicolosi conche, fresco del successo del duo a Sanremo, arriva al cinema il 20, 21 e 22 febbraio, con Vision Distribution. Il dialogo è tra Lorenzo () e la sua manager, interpretata da Stefania Rocca: stanno parlando di Antonio (), ...

