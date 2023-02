“La porcheria più grossa”. GF Vip, Antonella choc con Donnamaria a letto: cosa ha detto (Di lunedì 20 febbraio 2023) Qualche giorno fa Oriana Marzoli era stata spinta accidentalmente da Daniele Dal Moro sopra il letto dei Donnalisi e lei si era subito rialzata disgustata. Ormai grazie ai diretti interessati è cosa nota che i due si diano alla pazza gioia ogni notte al GF Vip 7. Nell’ultima, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non si sono regolati, l’attimo di passione evidentemente è stato così intenso da fargli dimenticare dov’erano. La maggioranza dei telespettatori, connessi online e costantemente sintonizzati sulla diretta di Mediaset Extra, al momento sono imbarazzati e quest’oggi non vorrebbero essere nei panni di Stefano Fiordelisi e il resto dei famigliari di Antonella Fiordelisi, come di quelli di Edoardo Donnamaria. Il GF Vip 7 spia tutto e tutti, si sa. Però, il web è indignato ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 20 febbraio 2023) Qualche giorno fa Oriana Marzoli era stata spinta accidentalmente da Daniele Dal Moro sopra ildei Donnalisi e lei si era subito rialzata disgustata. Ormai grazie ai diretti interessati ènota che i due si diano alla pazza gioia ogni notte al GF Vip 7. Nell’ultima,Fiordelisi ed Edoardonon si sono regolati, l’attimo di passione evidentemente è stato così intenso da fargli dimenticare dov’erano. La maggioranza dei telespettatori, connessi online e costantemente sintonizzati sulla diretta di Mediaset Extra, al momento sono imbarazzati e quest’oggi non vorrebbero essere nei panni di Stefano Fiordelisi e il resto dei famigliari diFiordelisi, come di quelli di Edoardo. Il GF Vip 7 spia tutto e tutti, si sa. Però, il web è indignato ...

