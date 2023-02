(Di lunedì 20 febbraio 2023) Nel 2022, il tasso d’inflazione inha raggiunto e superato il 200% segnando uno dei momenti di maggiore gravità della recenteeconomica e sociale che caratterizza il Paese dell’Africa australe. Pur essendo distanti dai livelli raggiunti negli anni dell’iperinflazione (2007-2008), laprecarietà finanziaria rappresenta un elemento in grado di alimentare l’instabilità politica e sociale (locale e regionale) nell’anno delle elezioni Presidenziali. Instabilità economica inConsiderando esclusivamente i dati relativi all’ultimo triennio (2020-2022), emerge che ledovute alla pandemia da Covid-19 ed al conflitto in Ucraina hanno avuto un impatto elevato sul già precario quadro economico-finanziario della capitale Harare. Quadro aggravato dai cambiamenti climatici ...

Non è certo Napoli o il Mezzogiorno d'Italia l'epicentro di questa, ma al Sud il nesso tra ... ma la suaincapacità di tirarsi fuori dal baratro di nullità in cui è sprofondata da ...I numeri riguardanti le risorse idriche dimostrano che laidrica del Nord Italia "non è una transitoria stagione siccitosa, ma la conseguenza di un ciclo idrico, ormai incapace di ...

La perdurante crisi dello Zimbabwe - L'Eurispes L'Eurispes.it

Risorse idriche: precipitazioni abbondanti al Centro/Sud, “perdurante crisi” al Nord MeteoWeb

Anbi Lazio: lo spettro della siccita' fa paura http://www.pressmoliselazio.it

Anbi Lazio: lo spettro della siccità fa paura LatinaToday

Il Pd tiene botta: i "dem" vanno meglio del 2021 e tornano alla percentuale di 5 anni fa RomaToday

In un quadro generale di recessione e insicurezza, si celebra oggi la Giornata mondiale della Giustizia Sociale, promossa dall'Onu. La crisi del sistema ...Siccità: semine di riso ai minimi degli ultimi 30 anni. Nel 2023 persi 8.000 ettari coltivati. Allarme in Veneto, Lombardia e Piemonte.