La nuova auto di Mercedes-Benz e Moncler è pensata per viaggiare sulla Luna

(Di lunedì 20 febbraio 2023) LaG Wagen ha vissuto molte vite. Fu sviluppata su richiesta dello Scià dell'Iran, uno dei principali azionisti dinegli anni '70, che aveva bisogno di un Suv a quattro ruote motrici di tipo militare per favorire la mobilità nel suo impero. La premessa iniziale era semplice. Si trattava di un veicolo utilitario senza fronzoli, in grado di affrontare qualsiasi terreno con efficienza e affidabilità. In seguito fu utilizzato dall'esercito argentino durante la guerra delle Falkland ed è tuttora utilizzato come veicolo per operazioni speciali dall'esercito tedesco. Una versione modificata è stata persino distribuita ai Marines statunitensi in Afghanistan e in Iraq. Oggi, però, la Classe G è più conosciuta in qualità didi lusso. Se vai a Knightsbridge, a Miami o al campo di allenamento ...