La moda protagnoinista sul red carpet dei BAFTA 2023 | chi ha vinto?

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Manca sempre meno agli Oscare gli attori, in vista del redpiù importante della stagione, iniziano a riscaldare i motori con eventi altrettanto attesi. Ieri, a Londra, sono andati in scena iAwards, dove la British Academy of Film and Television Arts ha premiato attori e attrici del calibro di Cate Blanchett, Emma Mackey e Austin Butler. Ma come ogni gala che si rispetti, a catalizzare l’attenzione sono stati gli abiti e le elegantissime mise scelte dai protagonisti della serata. Long dress minimali si sono contrapporti a scelte di stile più audaci e drammatiche. Ecco un fashion recap deired Ccrpet e le star che lo hanno reso memorabile. ...