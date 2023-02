La maman et la putain | il capolavoro di Jean Eustache per la prima volta al cinema dopo 50 anni

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Finalmente,50arriva nelle sale italiane in versione restaurata in 4k ildi, Laet la, campione d'incassi delclassico. A cinquant'dalla realizzazione, finalmente arriva anche nelle sale italiane Laet ladi, il nuovo titolo di I WONDER CLASSICS, la divisione di I Wonder Pictures dedicata alla riscoperta dei classici d'autore. Il film, distribuito in collaborazione con Unipol Biografilm Collection, arriva in sala nella versione rimasterizzata in 4k presentata al Festival di Cannes 2022, lo stesso festival dove nel 1973 aveva vinto il Grand Prix Speciale della giuria. Nel 2023, La ...