La lunghezza del pene è cresciuta di 3 cm in 30 anni, ma gli esperti avvertono: “Pessimo segnale” (Di lunedì 20 febbraio 2023) La lunghezza del pene maschile in erezione è aumentata rapidamente negli ultimi trent’ anni, passando da 12cm a ben 15,2 cm. A segnalare quella che potrebbe essere solo apparentemente una buona notizia sono stati gli esperti della Società italiana di andrologia (Sia) dal congresso della Società europea di andrologia, in corso ad Amsterdam. Gli andrologi italiani hanno infatti commentato una metanalisi condotta da un gruppo di ricercatori dell’Università di Stanford, negli Stati Uniti, e che ha preso in esame 75 studi condotti tra il 1942 e il 2021. I dati comprendevano la misurazione della lunghezza del pene di 55.761 uomini in tre stati diversi: flaccido, allungato e in erezione. I ricercatori hanno scoperto che in tutto il periodo di studio le dimensioni sono aumentate. In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ladelmaschile in erezione è aumentata rapidamente negli ultimi trent’, passando da 12cm a ben 15,2 cm. A segnalare quella che potrebbe essere solo apparentemente una buona notizia sono stati glidella Società italiana di andrologia (Sia) dal congresso della Società europea di andrologia, in corso ad Amsterdam. Gli andrologi italiani hanno infatti commentato una metanalisi condotta da un gruppo di ricercatori dell’Università di Stanford, negli Stati Uniti, e che ha preso in esame 75 studi condotti tra il 1942 e il 2021. I dati comprendevano la misurazione delladeldi 55.761 uomini in tre stati diversi: flaccido, allungato e in erezione. I ricercatori hanno scoperto che in tutto il periodo di studio le dimensioni sono aumentate. In ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : La lunghezza del pene è cresciuta di 3 cm in 30 anni, ma gli esperti avvertono: “Pessimo segnale” - daciaitalia : In poco meno di un anno dal lancio sul mercato, oltre 9.000 clienti in Italia e 94.000 in Europa hanno scelto Nuovo… - ItaliaStartUp_ : Lunghezza media del pene: è aumentata del 24% negli ultimi 30 anni. Ma non è una buona notizia - SciscianoNotiz1 : Pomigliano d’Arco, Del Mastro scrive ai cittadini: Lettera ai Cittadini di Pomigliano d’Arco Cari Cittadini, mi ren… - Aeon1972 : @DaniloM83890763 @jersi60 @MauroRossi75 @DrPaoloMezzana Lo studio non parla di aumento di chiamate al 118 per sospe… -