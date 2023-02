La leva obbligatoria | di cui si torna a parlare non solo in Germania | è un residuato bellico

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Dopo soltanto una decina d’anni dalla sua abolizione, insi èti adi. Il dibattito è ricominciato dopo le dichiarazioni del ministro della Difesa Boris Pistorius, che ha recentemente definito come «un errore» la sospensione del servizio militare. Nell’intervista rilasciata al quotidiano Süddeutsche Zeitung, Pistorius ha sottolineato come i vantaggi del servizio militare debbano essere oggetto di una riflessione collettiva. Il dibattito ha visto numerosi interventi, come quello della socialista Eva Högl, commissaria parlamentare per le forze armate, che ha esortato il governo a chiedersi se non sia necessaria una forma di servizio civile obbligatorio per far fronte alla carenza di personale nei ranghi dell’esercito tedesco. «Abbiamo sicuramente bisogno di ...