La guida per capire quale iPhone dovresti effettivamente comprare

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Il migliordel 2023 farà capolino soltanto a settembre, quando Apple deciderà di programmare il prossimo evento di lancio della serie15, la prima che dovrebbe introdurre la versione Ultra, pensata per andarsi a scontrare direttamente con il Samsung Galaxy S23 Ultra appena uscito. Fino ad allora, la scelta del miglior smartphone della Mela è molto semplice:14 Pro è il punto di riferimento per chi vuole cambiare telefono e prendere soltanto il meglio dell’offerta Apple di adesso. Nuove fotocamere, processore aggiornato e il Dynamic Island che cambia look allo smartphone sono caratteristiche troppo ghiotte da lasciarsi sfuggire. Certo, bisogna mettere in conto di spendere tanto per aggiornare il proprio telefono pertanto è bene fare alcune considerazioni prima di farsi ingolosire. Dunque, come scegliere il ...