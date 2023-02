La guerra si allarga? Ecco cosa succede davvero in Moldavia (Di lunedì 20 febbraio 2023) Da maggio 2022 a febbraio 2023, non cambia nulla per quanto riguarda la Moldavia “trincerata” alla fine della pace, Paese neutrale tra l’Ucraina sotto attacco della Russia e campo atlantico. Il governo e l’opinione pubblica sono divisi. Le spinte neutraliste, il timore di un’infiltrazione di Mosca via separatisti transnistriani e il rischio di essere trascinati InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 20 febbraio 2023) Da maggio 2022 a febbraio 2023, non cambia nulla per quanto riguarda la“trincerata” alla fine della pace, Paese neutrale tra l’Ucraina sotto attacco della Russia e campo atlantico. Il governo e l’opinione pubblica sono divisi. Le spinte neutraliste, il timore di un’infiltrazione di Mosca via separatisti transnistriani e il rischio di essere trascinati InsideOver.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eliopipolo69 : @sole24ore mi sa che prima o poi questa guerra si allarga.... - abianchibg : più la guerra in Ucraina continua più si allarga il confronto militare nel mondo e si azzerano le possibilità di go… - Giola_smile35 : @Veggy309 @ersilia93711482 @theblondes4 @SBruganelli @GrandeFratello Sai quante ne abbiamo viste di provocazioni di… - Oldboy_it : La gente crolla per strada e muore, ma nessuno dice nulla... #MaloreImprovviso Mandiamo armi ad un paese che per av… - ElideMirce : RT @arcange54478501: A Montreal è scoppiato un incendio in un impianto chimico. la guerra in nord America si allarga ma 'non convenzionale'. -