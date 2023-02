La guerra del cricket dell' Afghanistan ai Talebani

Isuf Shehu, il suo avvocato, ha dichiarato di temere che le affermazioniProcuratore generale ...alla cooperazione con il Paese in presenza di sanzioni dell'Ue e degli Stati Uniti e dellain ......francese Emmanuel Macron ha dichiarato che la Russia deve essere sconfitta nella suacontro ... Per saperne di più EUROPASUD ROMA Scontro nel Ppe: Weber molla Berlusconi e Forza Italia ...

Game over: Putin ha perso la guerra del gas con l'Europa. Ma le insidie non sono finite la Repubblica

L'Europa supera la guerra del gas ilGiornale.it

Norvegia, è guerra del salmone. Le aziende contro l'extra-tassa voluta dal governo: "Allarme prezzi" la Repubblica

Ma la guerra del bene porta in sé anche il male La Provincia di Cremona

Cosenza, la "guerra" del Pronto Soccorso-lazzaretto: l'autonominato e la sua "marascialla" Iacchite

In attesa della tre-giorni milanese, il Festival del ciclo mestruale, che quest'anno conterà tra i suoi supporter il brand Nuvenia, sarà in tour in sei città italiane a partire dal 4 marzo ...Zelensky ironizza sulle parole di Berlusconi contro di lui: “Se una cassa di vodka è abbastanza per portare Berlusconi dalla nostra parte, ...