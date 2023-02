(Di lunedì 20 febbraio 2023) Oltre trecento persone hanno preso parte sabato sera al Gran Galà alla Cavallerizza di piazzale Verdi. In pochi giorni raggiunto il sold out

Oltre trecento persone hanno preso parte sabato sera al Gran Galà alla Cavallerizza di piazzale Verdi. In pochi giorni raggiunto il sold out...esclusiva del Carnevale veneziano che ogni anno porta in laguna centinaia di ospiti in, ... La campionessa olimpica nata a Spinea è arrivata in laguna con il marito Matteoe ha svelato al ...

La giunta in maschera LA NAZIONE

Carnevale, il sindaco di Lucca Pardini e la giunta in maschera in ... NoiTV - La vostra televisione

Sold out il Gran Galà di Lucca in Maschera: presente la giunta al ... LuccaInDiretta

Federica Pellegrini, Carnevale a Venezia: «Che sexy Matteo, ti truccherò sempre così» ilmattino.it

Acquaviva delle Fonti, torna “Voci in Maschera” BariSeranews

Oltre trecento persone hanno preso parte sabato sera al Gran Galà alla Cavallerizza di piazzale Verdi. In pochi giorni raggiunto il sold out ...VENEZIA - Un leone alato accompagnato da una “lucente” artista nei panni di Venezia, acrobati in body painting oro che volteggiano su anelli sospesi nel vuoto e un corteo di ...