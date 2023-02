La Germania | Punctum dolens di Benedetto XVI e non solo Pars I

Leggi su strumentipolitici

(Di lunedì 20 febbraio 2023) “Da parte mia, in vita, non voglio più pubblicare nulla. La furia dei circoli a me contrari inè talmente forte che l’approvazione di ogni mia parola subito provoca da parte loro un vociare assassino. Voglio risparmiare questo a me stesso e alla cristianità”. Il 13 gennaio di due anni fa,XVI scriveva ciò a Elio Guerriero, autore di una biografia in italiano dedicata allo stesso, e da questi conosciuto e stimato per la sua competenza teologica. Il Papa emerito si diceva disposto a sistemare gli scritti su cui aveva meditato negli anni del ritiro, immerso tra i suoi libri nei Giardini vaticani. Però chiariva che nulla sarebbe dovuto andare in libreria prima della sua morte. Lo mise nero su bianco in modo inderogabile, firmando la prefazione a Che cos’è il cristianesimo (Mondadori, 2023), il 1° maggio del 2022. Gli anni del ritiro ...