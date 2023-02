La frode medica del biossido di cloro come terapia contro il cancro indotto dai vaccini

Leggi su open.online

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Potreste trovarvi di fronte a condivisioni Facebook in cui si promuove l’assunzione di(diossido) di(CDS) per il trattamento di presunti tumori provocati daiil nuovo Coronavirus, per esempio qui e qui. Questa medicina alternativa che si fa strada in mezzo agli ambienti No vax non è affatto nuova.vedremo originariamente tale “cura” era proposta per il trattamento della Covid-19. Per chi ha fretta: L’idea che ia mRNA siano cancerogeni e un’affermazione infondata No vax già abbondantemente smentita. I trattamenti con disinfettantiil diossido dinon si sono mai rivelati efficaciantivirali, men che menoterapie oncologiche. I presunti ...