La Francia annuncia l’invio dei carri armati e “nessun tabù” sul sostegno a Kyiv (Di lunedì 20 febbraio 2023) A pochi giorni dal primo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina ordinata da Vladimir Putin, il ministro della Difesa francese, Sébastien Lecornu, ha annunciato in un’intervista al Parisien che la Francia consegnerà a Kyiv i carri armati leggeriAmx-10 che il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, aveva promesso a inizio gennaio. “Questi mezzi saranno consegnati dalla fine della prossima settimana”, ha dichiarato Lecornu domenica scorsa, precisando che la formazione del personale all’uso dei carri armati “è in fase di ultimazione”. Il numero esatto di tank che verrà inviato all’Ucraina non è stato rivelato “per non dare un’informazione strategica alla Russia”, ha aggiunto il ministro della Difesa francese. Sulla questione dei carri ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 febbraio 2023) A pochi giorni dal primo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina ordinata da Vladimir Putin, il ministro della Difesa francese, Sébastien Lecornu, hato in un’intervista al Parisien che laconsegnerà aleggeriAmx-10 che il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, aveva promesso a inizio gennaio. “Questi mezzi saranno consegnati dalla fine della prossima settimana”, ha dichiarato Lecornu domenica scorsa, precisando che la formazione del personale all’uso dei“è in fase di ultimazione”. Il numero esatto di tank che verrà inviato all’Ucraina non è stato rivelato “per non dare un’informazione strategica alla Russia”, ha aggiunto il ministro della Difesa francese. Sulla questione dei...

