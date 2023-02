La differenza fra “flagrante” e “fragrante” che non vuol dire croccante

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Un caro amico, qualche giorno fa, mi decantava i pregi della “margherita” servita in una pizzeria che non frequentava da tempo: «Ottimi ingredienti, cornicione come si deve, cotta al punto giusto,…».? Certo che una pizza può essere, ma, gli ho domandato insospettito, che cosa intendi di preciso per «pizza»? «Sì… ecco…… leggera e: ecco». L’aggettivoe il connesso sostantivo fragranza sono tra le vittime più frequenti di quello svarione linguistico designato con il termine malapropismo (su cui cfr. “Linguaccia mia” dello scorso 7 novembre), ossia una forma decettiva di paronimia in cui lo scambio di parole che si somigliano nella forma ma differiscono nel significato non è un espediente retorico ma ...