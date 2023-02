La dashcam Hikvision F6S in prova | la sicurezza di un testimone oculare in auto

Leggi su dday

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Ci si augura che non debba servire mai. Ma quando serve, si rischia di mangiarsi le mani se non la si è installata. Parliamo di unae in particolare del modello F6S di, tra i leader mondiali delle camere di. Capace non solo di riprendere ma anche di fare assistenza alla guida....