La crisi di nervi | poi lo schianto sull' A4 Che cosa aveva assunto l' uomo alla guida

Il 39enne alla guida dell'auto che ha ucciso due donne sull'A4 è risultato positivo a cannabis e benzodiazepine. Due giorni prima dell'incidente mortale era stato ricoverato in psichiatria per una sospetta crisi di nervi

