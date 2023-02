La consigliera FdI contro il Gay pride: «No nel parco con i bambini…». Sul profilo social hackerato spuntano le minacce di morte (Di lunedì 20 febbraio 2023) «Apprendo che il Gay pride dovrebbe partire ai Giardini Margherita, che sono frequentati da tanti bambini. Spero che sia tenuto contegno, evitando carnevalate». Dopo queste parole il profilo Facebook della consigliera comunale di Fratelli d’Italia di Piacenza, Sara Soresi, è stato hackerato e le sono pervenute minacce di morte. Nei giorni scorsi, infatti, sono apparsi alcuni post sul suo account con le sue foto a testa in giù. «A morte», recita uno. «Gli omofobi fascisti stanno meglio a testa in giù, arriva più sangue al cervello», si leggeva in un altro. E tutto sarebbe iniziato proprio lo scorso 15 febbraio dopo che la consigliera di Fdi ha condiviso le sue opinioni per la prossima parata Lgbtqia+ prevista per il 27 maggio a Piacenza. Soresi: ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 febbraio 2023) «Apprendo che il Gaydovrebbe partire ai Giardini Margherita, che sono frequentati da tanti bambini. Spero che sia tenuto contegno, evitando carnevalate». Dopo queste parole ilFacebook dellacomunale di Fratelli d’Italia di Piacenza, Sara Soresi, è statoe le sono pervenutedi. Nei giorni scorsi, infatti, sono apparsi alcuni post sul suo account con le sue foto a testa in giù. «A», recita uno. «Gli omofobi fascisti stanno meglio a testa in giù, arriva più sangue al cervello», si leggeva in un altro. E tutto sarebbe iniziato proprio lo scorso 15 febbraio dopo che ladi Fdi ha condiviso le sue opinioni per la prossima parata Lgbtqia+ prevista per il 27 maggio a Piacenza. Soresi: ...

