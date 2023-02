La commovente confessione di Judi Dench | «In queste condizioni non posso più recitare»

Leggi su amica

(Di lunedì 20 febbraio 2023)ha detto che non può più. La sua corsa versa la cecità è diventata molto veloce. Tanto da non riuscire più a leggere le battute sui copioni. Ma l’attrice non ha perso il suo sense of humor britannico, anzi… Foto Ansa L’ha detto seduta sul divano di una delle trasmissioni più divertenti che ci siano. Quella condotta sulla Bbc dal suo amico Graham Norton. E lo ha fatto con la sua solita verve di donna pratica. Ma l’annuncio è stato, non di meno, un colpo al cuore per tutto il mondo dello spettacolo. La malattia degenerativa agli occhi è diventata così grave chenon è più in grado di leggere i copioni.incondizione, ha ammesso l’attrice premio Oscar (ma in carriera ha vinto anche 11 Bafta, 8 Olivier Awards, 2 Sag, 2 Golden ...