La clip televisiva usata dai No Vax per difendere due medici che sostengono le tesi contro i vaccini (Di lunedì 20 febbraio 2023) Stanno circolando diverse condivisioni di un video su Facebook tratto da una vecchia puntata di Piazzapulita, dove si intervistano Giovanni Frajese e Barbara Balanzoni sulla presunta pericolosità dei vaccini contro il nuovo Coronavirus. Nonostante le affermazioni controverse sulla sicurezza dei vaccini da parte dei due personaggi vengano puntualmente smentite dal collega Salvatore Gulisano, la clip sta venendo condivisa proprio dagli utenti No vax. L’abbiamo ascoltata. Per chi ha fretta: La clip condivisa dai No vax riguarda un servizio di Piazzapulita del novembre 2022 dedicato a un decreto del Governo che permetterà ai medici non vaccinati contro la Covid di tornare in servizio. Il provvedimento politico in oggetto non ha valenza ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 febbraio 2023) Stanno circolando diverse condivisioni di un video su Facebook tratto da una vecchia puntata di Piazzapulita, dove si intervistano Giovanni Frajese e Barbara Balanzoni sulla presunta pericolosità deiil nuovo Coronavirus. Nonostante le affermazioniverse sulla sicurezza deida parte dei due personaggi vengano puntualmente smentite dal collega Salvatore Gulisano, lasta venendo condivisa proprio dagli utenti No vax. L’abbiamo ascoltata. Per chi ha fretta: Lacondivisa dai No vax riguarda un servizio di Piazzapulita del novembre 2022 dedicato a un decreto del Governo che permetterà ainon vaccinatila Covid di tornare in servizio. Il provvedimento politico in oggetto non ha valenza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fatima23816665 : RT @Nes__03: Se lunedì il gfvip non fa uscire tutte le clip dove Matteo usa frasi razziste e xenofobe con Oriana e Martina che le da della… - michelabranchin : RT @Nes__03: Se lunedì il gfvip non fa uscire tutte le clip dove Matteo usa frasi razziste e xenofobe con Oriana e Martina che le da della… - Marilu39156003 : RT @Nes__03: Se lunedì il gfvip non fa uscire tutte le clip dove Matteo usa frasi razziste e xenofobe con Oriana e Martina che le da della… - Nes__03 : Se lunedì il gfvip non fa uscire tutte le clip dove Matteo usa frasi razziste e xenofobe con Oriana e Martina che l… - Simonaxjeru : Ci speravo da giorni nella svegliazione di Sparta su Donnamaria Un ominicchio in cerca di clip tanto quanto la sua… -