La classifica delle città italiane in cui si guadagna di più: a Milano il doppio della media nazionale (Di lunedì 20 febbraio 2023) Milano è la capitale degli stipendi d'Italia: i lavoratori dipendenti del capoluogo lombardo sono i meglio pagati del Paese, secondo l'indagine del Centro Studi Tagliacarne, specializzato in analisi economiche in collaborazione con le altre strutture delle Camere di commercio. Nella città al primo posto il salario medio è di 30.464 euro (dati riferiti al 2021), due volte e mezzo la media nazionale di 12.473 euro e nove volte più alto di quello di Rieti, all'ultimo posto nella classifica retributiva con 3.095 euro. A Milano però il reddito da lavoro dipendente rappresenta oltre il 90% del reddito disponibile contro il 23,9% di Rieti e il 63,1% della media nazionale. Sul podio anche Bolzano con 18.898 euro e Bologna ...

