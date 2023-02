"La Cina non lo farà". Massolo rivela la fine di Putin (Di lunedì 20 febbraio 2023) A "Stasera Italia" Giampiero Massolo, presidente di Atlantia, passa in rassegna la situazione esistente in Ucraina. Come si esce dal conflitto? Se n'è parlato nel corso della puntata in onda il 20 febbraio su Rete4. La Cina sta preparando un piano di pace che, secondo l'analista, contiene un elementio che lascia presagire la sconfitta di Putin. Giampiero Massolo commenta il ruolo della Cina, nel conflitto tra Ucraina e Russia: "Non si possono permettere un altro fronte di crisi" #StaseraItalia pic.twitter.com/6SHFFfcnFF — Stasera Italia (@StaseraItalia) February 20, 2023 "Soprattutto in un momento in cui la malaugurata gestione dell'emergenza Covid ha lasciato la Cina in difficoltà economica, l'ultima cosa che la Cina può volere è aprire un ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 febbraio 2023) A "Stasera Italia" Giampiero, presidente di Atlantia, passa in rassegna la situazione esistente in Ucraina. Come si esce dal conflitto? Se n'è parlato nel corso della puntata in onda il 20 febbraio su Rete4. Lasta preparando un piano di pace che, secondo l'analista, contiene un elementio che lascia presagire la sconfitta di. Giampierocommenta il ruolo della, nel conflitto tra Ucraina e Russia: "Non si possono permettere un altro fronte di crisi" #StaseraItalia pic.twitter.com/6SHFFfcnFF — Stasera Italia (@StaseraItalia) February 20, 2023 "Soprattutto in un momento in cui la malaugurata gestione dell'emergenza Covid ha lasciato lain difficoltà economica, l'ultima cosa che lapuò volere è aprire un ...

