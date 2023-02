La Champions League resta su Amazon fino al 2027

(Di lunedì 20 febbraio 2023)Prime Video ha comunicato ufficialmente di aver acquistato i diritti dellaalPrime Video ha ufficialmente rinnovato il contratto per la trasmissione dellain Italiaal. La piattaforma continuerà ad offrire la miglior partita del mercoledì in esclusiva. Dal 2024 l’offerta includerà 18 partite a stagione in diretta ed esclusiva sempre con protagonista una squadra italiana, se qualificata, dalla fase a gironi alle semifinali. Dalla stagione 2024/25, la UEFApasserà dal formato attuale a 36 club partecipanti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Non sono mancate le polemiche la scorsa settimana dopo la pubblicazione delle immagini che vedono Neymar giocare a poker dopo la sconfitta rimediata dal PSG contro il Bayern Monaco in. Un gesto, quello del calciatore brasiliano, che non è stato particolarmente accettato dai sostenitori francesi. Poche ore dopo c'è stata una dichiarazione di Mbappé che in molti ...Massimiliano Allegri - Calciomercato.itOra, testa all'Europae al ritorno dei sedicesimi ... l'unica strada percorribile per tentare il ritorno in. Le incertezze sul futuro, con i ...

