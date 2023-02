La censura dei libri di Roald Dahl, secondo Madame: “Privazione della libertà creativa” (Di lunedì 20 febbraio 2023) La censura dei libri di Roald Dahl sta facendo discutere e ha scatenato accese polemiche. La notizia è arrivata nel weekend, quando la stampa internazionale ha riportato che l’editore britannico Puffin, in accordo con la Roald Dahl Story Company gestita dagli eredi, ha deciso di lanciare una nuova edizione della collana dello scrittore de La Fabbrica Di Cioccolato supervisionata dalla società Inclusive Minds, che vanterebbe un team di sensitivity readers con lo scopo di “ripulire” i romanzi di Roald Dahl da stereotipi e scene che potrebbero turbare il pubblico sensibile e i bambini. Le polemiche sono esplose nelle ultime ore e numerosi personaggi famosi si sono espressi contrari alla scelta dell’editore, lamentando una cancel ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ladeidista facendo discutere e ha scatenato accese polemiche. La notizia è arrivata nel weekend, quando la stampa internazionale ha riportato che l’editore britannico Puffin, in accordo con laStory Company gestita dagli eredi, ha deciso di lanciare una nuova edizionecollana dello scrittore de La Fabbrica Di Cioccolato supervisionata dalla società Inclusive Minds, che vanterebbe un team di sensitivity readers con lo scopo di “ripulire” i romanzi dida stereotipi e scene che potrebbero turbare il pubblico sensibile e i bambini. Le polemiche sono esplose nelle ultime ore e numerosi personaggi famosi si sono espressi contrari alla scelta dell’editore, lamentando una cancel ...

