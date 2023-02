La cena di San Valentino durante Psg - Bayern? I tifosi spiano la partita così... (Di lunedì 20 febbraio 2023) Alcuni tifosi, durante una cena al ristorante per festeggiare la ricorrenza, vengono \''aiutati\'' da un noto chef a restare aggiornati sull'andamento ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 20 febbraio 2023) Alcuniunaal ristorante per festeggiare la ricorrenza, vengono \''aiutati\'' da un noto chef a restare aggiornati sull'andamento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Salvini: “Cena di San Valentino? No, stasera festeggio a #SanSiro col #Milan” - enpaonlus : Cena di San Valentino con vista vasche dell'Acquario di Genova? Tristezza servita al piatto, altro che amore - gree… - Pall_Gonfiato : Rimanere aggiornato sulla partita di Champions League mentre sei alla cena di San Valentino? - sabriloh_ : Mi abuela ganó un sorteo por una cena de san valentin ajshshsjsj - Vernez89 : @denisemarullo Intendi per sta sera a cena? Pizzerie: la lampara (vicino piazza bodoni, abbastanza vicino via lagr… -