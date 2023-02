L' 'orso' diventato cane, giallo su avvistamento nel Vicentino (Di lunedì 20 febbraio 2023) Si è ridimensionato, col passare delle ore, l'allarme seguito al presunto avvistamento di un orso in località Monte Palù nel comune Vicentino di Lonigo. Quello che anche per il sindaco di Lonigo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 febbraio 2023) Si è ridimensionato, col passare delle ore, l'allarme seguito al presuntodi unin località Monte Palù nel comunedi Lonigo. Quello che anche per il sindaco di Lonigo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaVeneto : L' 'orso' diventato cane, giallo su avvistamento nel Vicentino. Forestali rintracciano padrone cane, un Bovaro Bern… - MichGPS : In tanti mi #hannoDeluso, e così sono diventato ancora più orso e sono fiero di esserlo!!!! - Maria15112786 : @Orso_Paffuto @75lucaleone È diventato un circolo vizioso, intelligenza scarsa, notizie stupide, giornalisti… - VentagliP : RT @ValerioLivia: Erano ormai 18 anni che Hector Loursat viveva in questo modo, senza vedere nessuno, senza uscire di casa: era diventato u… - velocevolo : RT @ValerioLivia: Erano ormai 18 anni che Hector Loursat viveva in questo modo, senza vedere nessuno, senza uscire di casa: era diventato u… -