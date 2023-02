Kvaratskhelia vuole il Napoli | pronto il rinnovo anti Real Madrid – i dettagli

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Kvicharestare a, il giocatore ègià aldi contratto con cifre più alte rispetto a quelle che guadagna ora. Ci sono importnovità sulla permanenza diin maglia azzurra. Il giocatorerestare ale questa volontà è fondamentale per trattenerlo ancora a lungo al. Sembra paradossale che Giuntoli debba già preoccuparsi deldiquando il giocatore non ha completato ancora una stagione in azzurro. Ma l’esplosione del georgiano ha fatto scattare tutte le big che sono pronte ad acquistarlo.: resta aCiro Venerato ...

Mercato Napoli,verso il rinnovo Ecco gli aggiornamenti rivelati in diretta: "Se per Osimhen bisognerà aspettare giugno, su Kvara siamo ottimisti: il giocatorerestare al Napoli ...... ma comunque ci si sforzi il nome Khvichanon viene mai pronunciato a dovere dalle ... gli ottavi di Champions non sono ancora un Everest ma da qui si passa se siarrivare in alto. È ...

In merito alla super stagione degli azzurri ed in particolare dei due gioielli Kvaratskhelia e Osimhen si è espresso anche l’ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli che ha rilasciato alcune ..."La nuova gerarchia del football ha completato un podio esaltante, ha spalancato al tandem napoletano il limpido orizzonte che trascina tra le stelle" ...